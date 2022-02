Tre Penne - Tre Fiori e La Fiorita - Folgore i match clou della giornata

Dopo il recupero settimanale si prosegue da calendario con le gare dell'ottava giornata del girone di ritorno. Il big match del sabato è quello in programma a Domagnano tra Tre Penne e Tre Fiori. Una sfida tutta da seguire che può dare indicazioni sulle posizioni finali. Concludere la stagione regolare nella prima o nella seconda posizione cambia poco. Per la squadra di Fiorentino, terza, la sfida al Tre Penne capolista è l'occasione per l'assalto alla seconda posizione occupata dalla Fiorita. Città ha raccolto cinque punti nelle ultime tre gare, Fiorentino quattro pari nelle ultime cinque gare.

Pennarossa – Domagnano ad Acquaviva è una classica dei primi anni 2000. La squadra di Andy Selva è quinta e in lotta per il quarto posto che vale il passaggio diretto ai quarti di finale. Il Domagnano ha ritrovato un prezioso successo contro la Libertas e deve guardarsi le spalle. Allo stadio Federico Crescentini la Virtus di Bizzotto cercherà di allungare la striscia di risultati positivi dura da nove partite. L'avversario è il San Giovanni, quattro punti nelle ultime cinque gare e da difendere l'ultimo posto che vale gli spareggi. A Montecchio toccherà a Faetano e Fiorentino. Faetano reduce dal pari con il Tre Penne e in buono stato di forma con quattro punti di vantaggio proprio sui rossoblu che hanno perso le ultime due partite.

Domenica le altre gare della 23' giornata. Il match di cartello è in programma a Montecchio tra La Fiorita e la Folgore. La sfida replay della finale scudetto, mette di fronte due squadre separate da 10 punti in classifica, con il club di Montegiardino chiamato a difendere la seconda posizione e quella di Falciano a cercare punti per rientrare dalla settima, nelle prime quattro. Murata – Juvenes/Dogana a Fiorentino e Cosmos – Libertas a Domagnano completano la giornata. Sulla carta bianconeri e granata che partono favoriti per conquistare la vittoria. Riposa il Cailungo, si gioca dalle 15.00.

