Tre Penne: ufficiali Bartoli e Munari, movimenti anche in uscita

Non fanno più parte della rosa De Melo; Loza e Avgul

28 gen 2026
Tommaso Bartoli e Michael Munari con il presidente Fabrizio Selva
Si muove anche per il Tre Penne il mercato di gennaio. Arrivano Tommaso Bartoli e Michael Munari. Tommaso Bartoli centrocampista classe 2004, proviene dal Tropical Coriano, squadra che attualmente milita nel Girone D di Serie D. Tesserato anche il portiere classe 2005 Michael Munari. Nato nelle giovanili del Rimini, è passato per Cattolica, San Marino Calcio, Misano fino all’approdo in Serie C alla Vis Pesaro e nelle ultime due stagioni la Serie D con Castelfidardo e Albalonga, con quest’ultima ha disputato 13 presenze nella prima parte dell’anno. In attesa della chiusura del calciomercato, prevista per il 31 gennaio, Il Tre Penne registra movimenti anche in uscita. Ruan De Melo ha lasciato il club, accasandosi in Eccellenza Marche al Tolentino. Dopo il brutto infortunio al gomito ha lasciato la squadra anche il terzino argentino Benjamin Loza, che si è trasferito in Serie D alla Vibonese dove sta giocando stabilmente come titolare. Infine, non fanno più parte della rosa anche Alessandro Mazzei - per lui problemi personali l’hanno costretto ad allontanarsi da San Marino - e il portiere Aleksei Avgul.





