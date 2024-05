CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne, un derby che vale l'ennesimo pass per l'Europa Sabato sera - 20.45 allo Stadium con diretta su San Marino RTV - si assegna un posto in Conference League con la finale play-off, il derby tra Murata e Tre Penne. I biancazzurri arrivano pronti, con qualche dubbio di formazione soprattutto tra i pali.

Da una parte una squadra che arriva con grandi stimoli ma comunque poco abituata a questo tipo di partite, il Murata, dall'altra una che ha costruito il suo palmarés negli ultimi 15 anni conquistando svariati titoli e pass per l'Europa. La maggior parte di questi con il suo condottiero, Stefano Ceci. Il tecnico del Tre Penne è all'ultima sulla panchina dei biancazzurri e lascerà nel match più importante, la finale play-off che assegna un posto alla prossima Conference League.

E' un derby, è una partita secca, è una finale quindi – come tale – imprevedibile. Il Tre Penne ci arriva carico ma con qualche dubbio di formazione. Quasi sicuramente non ci sarà Barretta mentre si deciderà all'ultimo sui portieri, il grande “cruccio” di questa ultima parte di stagione in casa Città. Con il Cosmos è toccato addirittura a Lorenzo Dormi difendere i pali, sabato uno tra Migani e Dalla Libera proverà a stringere i denti. Nonostante le defezioni però il Tre Penne è una squadra esperta, che solo lo scorso anno ha conquistato il suo quinto Campionato Sammarinese. Giocatori temibili, di grande qualità: su tutti il capocannoniere Imre Badalassi, autentico mattatore con 28 reti e una media da un gol ogni 88'. Alla prima finale il centrocampista ex Cesena Marcello Scarponi, arrivato in estate dalla Sammaurese.

Nel servizio le interviste a Stefano Ceci (allenatore Tre Penne) e Marcello Scarponi (centrocampista Tre Penne)

