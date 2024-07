CONFERENCE LEAGUE Tre Penne, un gol e qualche rimpianto Muratori e Fantini: "La squadra ha giocato alla pari e fatto tutto il possibile"

L'idea era quella di giocarsela e di dare un senso alla partita di ritorno. E dunque il Tre Penne torna da Malta con un passivo di 3-1, ma con un contorno di buone notizie. Finché le gambe hanno retto, i maltesi hanno girato palla, ma lo hanno fatto a vuoto e in un contesto di primo tempo molto equilibrato sono stati i sammarinesi con Tommaso Guidi ad avere l'occasione di passare. Così il vantaggio in avvio di ripresa è arrivato con lo stesso Guidi e non certo a sorpresa. E qui poteva davvero cambiare il mondo perché segnali di un imminente ritorno del Floriana c'erano, ma blandi e il Tre Penne ha davvero pensato al raddoppio. Ma il pari maltese ha cambiato gli scenari, portando con sé perdita di equilibri, gambe e testa pesanti. Tradotto, 3 gol in 7 minuti. Che vuol dire un colpo forse mortale al sogno di passare il turno. Ma vuol dire anche almeno 80 minuti su 90 alla pari con un avversario di ranking superiore.

Nel servizio le interviste al Direttore Generale Gabriele Muratori e al Vice Presidente Rosonico Fantini.

