Tre Penne vince col brivido finale. La doppietta di Indelicato spinge il Murata

Bella vittoria del Tre Penne contro la Libertas che sfiora l'incredibile rimonta. A Montecchio Imre Badalassi sblocca dopo due minuti ribadendo in rete dopo la respinta della traversa. Al decimo il raddoppio è un capolavoro di Imre Badalassi, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone rimesso al centro per l'attaccante biancoazzurro che in rovesciata trova una parabola che batte Gentilini. Una rete assolutamente da rivedere che si candita di diritto tra i gol più belli della stagione. Al 31' Righini firma il tris per Città su calcio di rigore. Il derby della funivia sembra già ben indirizzato, ma prima della fine di tempi Birane Ndao accorcia dando speranza alla squadra di Borgo Maggiore. Nella ripresa la squadra dell'ex Gabriele Cardini la riapre su calcio di rigore trasformato da Olcese. In pieno recupero altro calcio di rigore per la Libertas, sul dischetto ancora Olcese che prova il cucchiaio, Migani è battuto, la palla sbatte contro la traversa, sulla respinta non arriva la rete. Vince ili Tre Penne 3-2.









E' una doppietta di Alessio Indelicato a spingere il Murata contro il Cosmos. Ad Acquaviva succede tutto nella ripresa. Vantaggio su calcio di rigore dopo 4 minuti, poi il raddoppio con un altro grandissimo gol di Indelicato che dalla distanza lascia partire una conclusione bellissima con palla sotto l'incrocio dei pali.

Pareggio a reti bianche tra Folgore e Faetano.