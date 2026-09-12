CAMPIONATO SAMMARINESE

Tre Penne, Virtus e San Giovanni si impongono per 2-0

Stesso risultato nelle tre gare del sabato, battuti Cailungo, Libertas e Murata.

Tre Penne, Virtus e San Giovanni si impongono per 2-0.

Solo vittorie per 2-0 nel sabato del campionato sammarinese. Il Tre Penne resta a punteggio pieno battendo un Cailungo viceversa ancora senza punti, steso dai gol di Ceccaroli e Carrer. Seconda vittoria in fila per la Virtus che supera la Libertas con le reti di Badalassi e De Lucia. Infine, sono Zanni e Spennato a dare i primi tre punti stagionali al San Giovanni, che si impone sul Murata e lo agguanta in classifica.

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