CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne-Virtus, fuori la seconda. Tre Fiori, "testacoda" con il Murata Dopo la sosta per le nazionali e le festività pasquali torna il Campionato Sammarinese con la 27^ giornata in turno infrasettimanale. Il piatto forte è il big match tra Tre Penne e Virtus, in diretta mercoledì alle 21.15 su San Marino RTV Sport.

Sedici giorni dopo torna il Campionato Sammarinese, pronto ad entrare nel suo rush finale. La sosta per le Nazionali e le festività pasquali hanno concesso una meritata pausa alle 16 squadre, ma ora si torna a far sul serio. Anche perché ci sono ancora diversi verdetti da chiarire. Su tutti, quello più importante: il triello Scudetto tra Tre Fiori, Virtus e Tre Penne. La 27^ giornata – sulla carta – sorride certamente alla capolista: i gialloblu affrontano il Murata nel più classico dei testacoda. Prima contro ultima: da una parte il lanciatissimo Tre Fiori, reduce da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 oltre alla conquista della finale di Coppa Titano, dall'altra il “malandato” Murata che ancora non è riuscito a togliere il segno “-” dalla classifica e viene da un'incredibile striscia di 17 ko di fila. Non sembra esserci storia, dunque. Tre Fiori che dovrà fare il suo dovere, con un occhio sul big match di giornata: Tre Penne-Virtus è “fuori la seconda”. Un pareggio forse estrometterebbe entrambe dalla corsa al titolo perché le due si ritroverebbero – in caso di successo del Tre Fiori - a -3 e -5, a 3 giornate dalla fine. Una vittoria permetterebbe a una delle due di continuare a mettere pressione alla prima della classe, in vista degli ultimi 270 minuti. La Virtus è a quota 62 punti – 1 in meno del Tre Fiori – il Tre Penne a 60 dopo il pari nell'ultimo turno contro la Folgore. Biancazzurri senza sconfitte in campionato addirittura dal 6 dicembre, proprio nello scontro diretto con i neroverdi che – d'altro canto – proveranno a far valere l'esperienza degli ultimi anni nei duelli Scudetto. Tre Penne-Virtus sarà in diretta su San Marino RTV Sport domani sera alle ore 21.15. Oltre a questa e a Murata-Tre Fiori, in programma mercoledì anche il derby del castello di Serravalle tra Folgore e Cosmos e Libertas-Juvenes/Dogana, entrambe appaiate a 32 punti e quasi sicure degli spareggi.

27^ giornata che si aprirà questa sera con altre 4 sfide, sempre alle 21.15. Il Fiorentino va a caccia della conferma del 7° posto – che significa play-off diretti – contro la San Marino Academy mentre il Domagnano, sesto, affronta il Faetano nell'altro match “live” su RTV. Infine, la lotta spareggi ridotta a due formazioni: il San Giovanni, undicesimo con 28 punti, se la vedrà contro La Fiorita mentre il Pennarossa, che insegue a 24, cercherà di rosicchiare qualche punto in caso di successo contro il Cailungo già fuori da tutto.

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