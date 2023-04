SCONTRO AL VERTICE Tre Penne vs Cosmos, lo scudetto passa da Montecchio Le due contendenti il titolo si affrontano alle 21:15, dopodiché resteranno tre partite: Città comanda di un punto e può chiudere i conti, per Serravalle vietato perdere.

All'infrasettimanale seguiranno altre tre partite, inutile negare però quanto sia cruciale l'incrocio tra Tre Penne e Cosmos. Quasi una finale scudetto, nella stagione in cui, a 37 anni dall'unico precedente, da regolamento il titolo non si assegna tramite playoff. Città comanda di un punto su Serravalle, sorpassata alla vigilia dello scontro al vertice causa pari con la Virtus, che ha invertito le carte in tavola. Ora è il Tre Penne ad avere l'occasione per blindare il titolo, perché se andasse a +4, in quel poco che resta, godrebbe pure di un bonus-sconfitta: salvo clamorosi suicidi, il campionato sarebbe chiuso. Dunque è un dentro o fuori per un Cosmos che cerca la controfreccia per tornare padrone del suo destino, ma che deve assolutamente evitare il ko.

A Berardi mancherà lo squalificato Errico, per Ceci ci sono Dormi infortunato e Montanari a mezzo servizio a causa di un problema al polpaccio. Pieri e Badalassi invece sono usciti acciaccati dalla partita col San Giovanni ma la loro presenza non dovrebbe essere in discussione. È la sfida tra due autentiche corazzate: entrambe miglior attacco con 50 reti, da un lato Prandelli, capocannoniere a quota 16, e dall'altro i 28 del trio Badalassi-Gai-Righini. A livello di difesa invece il Cosmos è primo per distacco: appena 10 gol subiti in 24 giornate, 0,4 a partita, con l'unica sconfitta, contro La Fiorita, che risale al primo ottobre. Non che il Tre Penne abbia brutti numeri: 17 gol incassati – comunque sotto l'uno a gara – e due sole sconfitte, peraltro consecutive, proprio col Cosmos e con la Folgore. Si era a metà dicembre, da lì in avanti sono arrivati un pari con La Fiorita e, soprattutto, 11 vittorie.

