MERCATO Tre rinforzi per la Juvenes/Dogana

Tre nuovi calciatori per la Juvenes/Dogana. La squadra del tecnico Amati potrà contare sui difensor Riccardo Tonti, classe 1994 e Simone Francioni centrale classe 2001 ex Torconca e San Marino. In attacco il rinforzo è Francesco Stella, ex Vis Misano classe 1995.

