AMARCORD Trent'anni dopo San Marino - Italia e la doppietta di Roberto Baggio A Cesena il 19 febbraio 1992 il successo della squadra di Arrigo Sacchi contro quella di Giorgio Leoni, fu il primo confronto tra le due Nazionali.

È stata la prima volta di San Marino – Italia, sono passati 30 anni da quel 19 febbraio 1992. Una sfida che la nazionale del Titano ospitava a Cesena. Troppo piccolo l'impianto sammarinese per accogliere un evento così importante. La prima volta di San Marino contro l'Italia, vissuto in maniera unica già dalla vigilia.

Lo stadio di Cesena si riempie per l'Italia di Arrigo Sacchi. Roberto Baggio, è il giocatore più atteso. Il numero 10 azzurro apre e chiude il 4-0 finale. Nel mezzo le reti di Donadoni e Casiraghi. San Marino fa la sua figura in una partita storica per il calcio biancoazzurra. La squadra di Giorgio Leoni scrive una pagina importante della giovane nazionale del Titano. Un giorno importante, ricordato a distanza di anni anche da Roberto Baggio.

