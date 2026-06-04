Trionfo Murata Futsal, le parole di Busignani e Mattioli

Assoluto protagonista Danilo Busignani con una doppietta e premiato, a fine partita, come MVP della finale (Givova Player of the Match): "Lo sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Prima di tutto ci tengo a fare complimenti all'avversario perché ha regalato una delle finali più belle degli ultimi 4-5 anni. Ci tenevo specialmente a questa perché è il decimo campionato di fila che vinciamo, quindi è fonte di grande soddisfazione. Ed è bello così, è sudato, è sofferto. Un po' fortunoso, però secondo me ha meritato. Abbiamo chiuso un ciclo meraviglioso, fatto di zero sconfitte. Dobbiamo essere orgogliosi di questi. Cosa ci riserverà al futuro non lo sappiamo, però abbiamo scritto pagine importanti di questa storia e dobbiamo solo essere contenti, adesso festeggiamo"

Decisivo anche Alex Mattioli, autore del gol del 3-2 all'inizio del primo tempo supplementare: "Io penso sia stata la partita più dura degli ultimi miei due anni. Quando hanno pareggiato loro le gambe iniziano a tremare, perché comunque siamo corti, eravamo 4-5 con 1 o 2 cambi. Però col sacrificio e il cuore l'abbiamo portata a casa, merito di tutti i miei compagni, del mio gol, di quello che abbiamo fatto. Quindi sono veramente felicissimo. Seconda qualificazione in Futsal Champions League consecutiva e quinto trofeo di fila, quindi non possiamo chiedere di più. Adesso ci riposiamo un po' e poi pensiamo all'Europa"









