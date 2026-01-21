Tripletta di Ben Kacem: Fiorentino da 0-2 a 4-2 con il Pennarossa

Gara spettacolare allo stadio Federico Crescentini di Fiorentino, con il Pennarossa che si prende il primo tempo e il Fiorentino il secondo. Alla fine ne viene fuori un'incredibile rimonta per la squadra di Fabrizio Costantini. I biancorossi di Adrian Ricchiuti partono bene e dopo 11 minuti trovano la rete del vantaggio con Pintore. Inizia in discesa la serata della squadra di Chiesanuova, che legittima il vantaggio sfiorando il raddoppio ancora con il suo capitano, ma c'è Simone Benedettini con un grande intervento a tenere la partita aperta. Il portiere sammarinese è ancora attento al 18' sulla punizione di Domini respingendo la conclusione. Quattro minuti più tardi il Pennarossa raddoppia con una punizione dalla trequarti di Domini, sulla traiettoria nessuno interviene e il 2-0 è tutto del numero 21 di Chiesanuova. Sembra poter essere la sera del Pennarossa: 30' tiro dalla distanza di Azzurro deviato in angolo. Passata la mezzora inizia la fase più bella del primo tempo con azioni a susseguirsi da una parte e dall'altra. Si parte con il tiro di Bezzini che non va lontano dall'incrocio anche per una deviazione. Al 34' gran giocata di Mariano che centra il palo in pieno, poteva essere il gol per riaprire la partita. Dall'altra parte gran palla di Bezzini per Pintore che tocca di testa, Benedettini ci mette un'altra pezza. Al 36' arriva la rete del Fiorentino con Ben Kacem servito da una gran palla di esterno destro di Gjonaj. La squadra di Costantini riapre la partita, ma un minuto dopo occasionissima per il Pennarossa per allungare di nuovo con Dulcetti lanciato a rete, Benedettini esce dai pali e in qualche modo riesce a respingere senza toccare con le mani. All'intervallo il Pennarossa è avanti 2-1.

Nella ripresa il Fiorentino ha subito la palla del pari con Ben Kacem che manda alto dal cuore dell'area di rigore. Al 9' il diagonale di Abouzziane attraversa tutto lo specchio di porta. Il Fiorentino la ribalta in due minuti. Prima il 2-2 di Ben Kacem direttamente da calcio d'angolo, il pallone non viene toccato da nessuno e termina in rete al 14'. Poi, due minuti più tardi, gran macino di Belward che mette il pallone sotto l'incrocio con una gran botta che vale l'incredibile rimonta del Fiorentino. Il Pennarossa prova a reagire, Pintore si costruisce un'occasione, la palla è sul fondo. Alla mezzora della ripresa il 4-2, ancora Ben Kacem che firma la personale tripletta depositando il pallone in fondo alla rete dopo la respinta del palo sulla conclusione di Mariano, il secondo della sua partita. La partita sembra chiusa, ma in realtà ci sono ancora occasioni. Al 36', Belward si divora la doppietta personale mandando sul fondo da ottima posizione, poi a un minuto dalla fine Tolomeo riesce a calciare, ma si trova ancora un grande Benedettini a respingere. Nel recupero la squadra di Ricchiuti resta anche in dieci per il rosso diretto a Santi per il fallo su Pesenti. Nell'ultimo minuto, dei quattro di recupero, Pintore potrebbe rendere meno ampio il divario ma non riesce a trovare lo specchio di porta. Vince il Fiorentino 4-2.







