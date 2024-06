AMICHEVOLE Triplo Zannoni, l'U21 stende Gibilterra In mezz'ora il 10 firma il 3-0 per i biancazzurrini che dominano, prendono anche due pali e rischiano solo in un'occasione.

Tre gol – tutti di Samuele Zannoni – due pali, tante occasioni e appena un rischio in 90'. L'U21 di Cecchetti giganteggia contro una Gibilterra che può poco o nulla, se non lasciare Acquaviva con un 3-0 in saccoccia. Un pomeriggio tanto perfetto quanto inusuale per una formazione biancazzurra: tutti promossi e lode al n°10, che la sistema in 25' e si porta a casa il pallone.

Zannoni pericoloso già al 4° sul triangolo con Guerra, Victor manda in angolo. Poco male, perché sulla battuta di Riccardi proprio Zannoni svetta indisturbato, firmando il vantaggio. C'è solo San Marino: Zannoni strappa la palla a Stevens, salta Douah e si presenta a Victor, stavolta graziato da un mancino debole. Douah che poi liscia sull'imbucata di Riccardi, Giacopetti buca ma c'è di nuovo Zannoni, in libertà per un comodo bis personale.

Difesa ospite in confusione: Victor rimedia di piede sul solito Zannoni ma, sul susseguente cross di Guerra, si scontra con Douah, la palla schizza e sempre Zannoni è lì, sfiorandola per la tripletta. Sipario di fatto già calato, ma non per il 10: subito dopo altra azione personale e conclusione sul palo, con la ripresa invece si fa rifinitore per gli altrui tiri da fuori: appoggio per Giacopetti, che carica e raddoppia il conto dei pali, e tacco a servire Toccaceli, il cui destro è alzato da Victor.

In tutto ciò Gibilterra non oppone reazione, se non al 78° con McGrail che gira da appena dentro l'area trovando la parata di Amici, che stamattina era ancora in Austria con la Maggiore. San Marino si regala un ultimo sussulto con la sgroppata di Benvenuti, presentatosi con un mancino insidioso spinto in angolo da Victor. Poi triplice e festa grande per una prova di forza da replicare sabato, a Montecchio, sempre contro gli iberici. Nel video le parole di Samuele Zannoni, attaccante dell'U21 di San Marino

