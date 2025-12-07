Tris Bonetti ed eurogoal di Ferraro: il Domagnano batte 4-1 il Faetano

Foto: Fsgc/Novelli

Il Domagnano non vuole smettere di correre e abbatte anche l'ostacolo Faetano per 4-1, proseguendo una serie positiva che dura praticamente da inizio campionato, a eccezione della sconfitta contro la capolista Tre Fiori. Uno stop che risale addirittura a due mesi fa e che i giallorossi hanno ampiamente messo alle spalle.

A guidare l'attacco del Domagnano c'è il miglior marcatore del campionato, Bonetti, che nel primo tempo insieme a Ferraro e Santi fa impazzire la difesa avversaria. Già al terzo, i giallorossi chiedono un calcio di rigore per un colpo rifilato da Ioli proprio a Ferraro, non sanzionato. Al 10' ci prova anche Marconi, di testa, su calcio d'angolo, mettendo fuori da due passi.

Otto minuti dopo, la squadra di Amati sblocca la gara. Contadini serve Bonetti che con uno stop orientato lascia sul posto il marcatore, si gira e scaraventa una sassata alle spalle di Venturini. Il Faetano non reagisce e il Domagnano colpisce ancora. Dopo una combinazione in area tra Ferraro e Bonetti, che manda al tiro ancora il numero 11, stavolta bloccato dal portiere, è lo stesso Ferraro a realizzare un goal capolavoro. Il 17 recupera palla sulla trequarti, prende la mira e la scaglia all'incrocio dei pali più lontano, dove Venturini non può arrivare.

Finito un primo tempo quasi passivo, il Faetano cambia tre giocatori ed entra trasformato nella ripresa. Il pressing gialloblù sorprende il Domagnano e porta prima a una punizione dal limite di Zonzini, alta, poi a una conclusione di Lenzu, dopo un bel dribbling, che esce non di molto. Al 18', però, il Faetano accorcia. Agati mette un pallone in mezzo su cui la difesa va in cortocircuito: Santi manda fuori tempo Maggioli e la sfera rimane lì per Abbadessa che deve solo appoggiarla nella porta vuota.

Subito il goal, il Domagnano va in affanno e i gialloblù ci credono: Lenzu, ancora attivissimo, mette un cross basso molto pericoloso, su cui nessuno arriva. Dall'altro lato, gran giocata di Bonetti, che di tacco favorisce un traversone per Babboni, che però calcia malissimo dentro all'area. Al 36' il Faetano sfiora il pari e solo un tuffo a corpo morto di Valentini blocca una conclusione a botta sicura.

Sventato il pericolo, il Domagnano si ricorda di avere in campo il capocannoniere del campionato e ciò che un capocannoniere sa fare meglio è segnare. E così, nel finale Bonetti si carica la squadra sulle spalle e realizza altre due volte, prima in ribattuta in mischia e poi con una rete capolavoro, insaccando in rovesciata. Tre goal che valgono tre punti al Domagnano, tenendolo a contatto con le prime e per cui, ora, può essere lecito sognare: ad Acquaviva finisce 4-1.







