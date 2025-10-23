Tris Juvenes/Dogana per i quarti di Coppa Titano: eliminato il Fiorentino

Venti minuti di un buon Fiorentino, poi la Juvenes/Dogana trova la serata quasi perfetta e si regala i quarti di finale di Coppa Titano. I ragazzi di Riccardo Boldrini schiantano i rossoblu e, dopo il 2-2 dell'andata, si impongono con un netto 3-0. Anche se all'inizio, come detto, è il Fiorentino a farsi preferire: Ben Kacem si coordina e gira in acrobazia, palla a lato non di molto. E' sempre il numero 11 il più pericoloso: il suo tiro-cross, sugli sviluppi di corner, incoccia fortuitamente sul palo e torna in campo. Richiesto anche un penalty, non assegnato dal direttore di gara per la spinta di Sartini ai danni di capitan Dolcini. Gli episodi non premiano la banda Costantini; anzi, alla mezz'ora si ritorcono contro. Prima Benedettini è attento ad alzare in angolo la botta da lontano di Giovagnoli, poi Giacomo Borghini è lesto ad avventarsi sulla sfera vagante, Faetanini arriva in ritardo e colpisce il difensore della Juvenes in area. Calcio di rigore sacrosanto, dagli 11 metri Benedetti è glaciale: forte e preciso all'angolino, Benedettini intuisce ma non può nulla e Dogana va sull'1-0. Il Fiorentino c'è e torna a farsi vedere con Belward che slalomeggia sulla linea di fondo e chiama Battistini alla risposta. Tre di recupero per chiudere alla prima frazione e, all'ultimo secondo, il gol che indirizzerà l'intero doppio confronto: cross con i giri giusti di Comuniello, Nicola Sartini sbuca sul secondo palo e non lascia scampo a Benedettini. Raddoppio Juvenes/Dogana che peserà come un macigno.

Perché nel secondo tempo il Fiorentino non scende in campo e sbaglia troppo, Serravalle invece amministra e prova a far male in ripartenza. Su una di queste lo stesso Sartini cerca di chiudere sul primo palo ma Benedettini è attento. Poi Gianmaria Borghini viene anticipato sul più bello, tiene il pallone in gioco e serve Comuniello, ribattuto dalla difesa rossoblu. Si divora il tris in volèe anche Stefano Sartini, lasciato colpevolmente solo in area. Ma non c'è storia e – a 7' dalla fine – la Juvenes suggella una notte da sogno: Borghini lancia il neo-entrato Kevin Lisi che si mangia la metà campo avversaria e, a tu per tu con il portiere, la piazza all'angolo basso per il definitivo 3-0. La Juvenes/Dogana si “regala” il Tre Penne ai quarti, e vuole continuare a stupire.

