CAMPIONATO Tris Libertas: 3-0 al Murata e 4° posto in classifica La Libertas approfitta del turno di riposo della Virtus per riprendersi il quarto posto. Netto 3-0 al Murata con le reti che arrivano tutte nel secondo tempo: punizione di Giovagnoli, rigore di Aruci e primo centro in maglia granata di Nigretti.

La Libertas si riprende con autorità il 4° posto – che a fine stagione varrebbe per i play-off diretti – approfittando al meglio del turno di riposo della Virtus e non sbagliando praticamente nulla contro un Murata, arrivato alla settima partita senza vittorie. La prima frazione di gioco – più che granata contro bianconeri – è Giovagnoli contro Castelgrande: l'ex Cosmos ci prova ripetutamente, senza mai riuscire a superare l'estremo difensore avversario. Che prima vola e alza sopra la traversa lo stop e tiro al volo del 23 dal limite, poi si ripete smanacciando il suo tentativo direttamente da corner. Al tramonto del primo tempo azione quasi fotocopia: Giovagnoli prende la mira da fuori, Castelgrande risponde e vince il duello personale.

Almeno fino al 5' della ripresa: questa volta l'1 del Murata non può niente sulla splendida punizione dello stesso Giovagnoli. Traiettoria perfetta e sfera che si insacca sotto l'incrocio per il vantaggio Libertas. Che diventa raddoppio 180 secondi più tardi: Carlini tocca con il braccio in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli 11 metri capitan Aruci è glaciale e batte Castelgrande per il 2-0. Con i calci da fermo, la Libertas chiude i giochi. Anche perché il Murata prova a reagire ma l'unico tentativo degno di nota è il mancino da fuori di Cangini, bloccato in due tempi da un attento Zavoli. In pieno recupero gli uomini di Cardini fanno tris: super giocata di Aruci con il tacco, Morelli crossa e Nigretti trova la deviazione vincente. 3-0 e primo gol in maglia Libertas per l'ex Rimini e Sammaurese. Zavoli mantiene la porta inviolata sul “solito” Cangini e per Borgo Maggiore è un pomeriggio ai limiti della perfezione.

