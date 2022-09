CAMPIONATO Tris Libertas in rimonta: Faetano ko 3-1 Sapori, Pesaresi e Olcese ribaltano l'iniziale vantaggio di Fall per gialloblu. Decisiva l'espulsione per doppia ammonizione di Ferrario a un quarto d'ora dalla fine quando il Faetano era avanti 1-0. E' il primo hurrà stagionale per Borgo Maggiore.

Pazza Libertas: i granata di Cardini prima scendono all’inferno contro il Faetano, poi approfittano dell’episodio a favore e si rialzano portando a casa il primo successo stagionale. Primo tempo avaro di emozioni, dopo la “solita” fase di studio decide di accendersi Armando Aruci: il capitano della Libertas ne lascia due sul posto e mette dentro, ben appostato Tomassoni che allontana la minaccia. Risposta Faetano affidata alla nuova coppia d’attacco Ferrario-Gatti: spiazzata del primo, girata del secondo che termina sull’esterno della rete. Questo é tutto per la prima frazione.

La ripresa si apre con la super giocata sulla destra di Mingucci che se ne va, servizio per Olcese a centro area e Soumah devia il tentativo del bomber di Borgo Maggiore. Chi non sbaglia, invece, é il Faetano: il neo-entrato Mema si allarga ed é costretto a scaricare, cross in mezzo e si alza un campanile sul quale si avventa Fall. Girata volante del 4 gialloblù e sfera all’angolino per il vantaggio degli uomini di Girolomoni. Libertas che va a caccia dell’immediato pareggio: Porcellini non perfetto in uscita, Bucci calcia ma trova un muro davanti a se. Il Faetano resiste ma si complica la vita da solo: sul traversone dalla destra, Ferrario tocca ingenuamente con il braccio. Già ammonito, l’attaccante gialloblù si prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10 per l’ultimo quarto d’ora. E la Libertas ne approfitta immediatamente: neanche due giri d’orologio e Olcese imbuca per Aruci, assist no-look in direzione Sapori che - tutto solo in area - non può sbagliare. Borgo torna prima in quota e poi - a stretto giro di posta - completa la rimonta. Pesaresi svetta sul cross dalla sinistra e buca Porcellini per il 2-1. Dall’espulsione di Ferrario cambia tutto, i granata la ribaltano in pochissimi minuti. Ed ora vanno sul velluto: anche Olcese si sblocca in questo campionato sammarinese realizzando il definitivo 3-1. Zavoli mette il lucchetto al match uscendo bene sul tentativo di scavetto da parte di Persici. Nel finale tornano ad accendersi gli animi dopo questo calcione di Fall su Olcese, punito solo con il cartellino giallo. Buona la seconda per la Libertas mentre il Faetano recrimina dopo un buon primo tempo: Girolomoni dovrà ripartire da lì.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: