Tris Libertas, pari tra Virtus e San Giovanni

La Juvenes/Dogana era tra le squadre più in forma del momento ma il gol di Enrico Golinucci spiana la strada alla Libertas che supera 3-0 la formazione di Manuel Amati e vola in testa alla classifica, a braccetto con La Fiorita. I granata colpiscono anche un palo nel primo tempo, poi nella ripresa Serravalle cerca di rientrare in partita con Protino e creano più di un pericolo. I ragazzi di Mirko Papini, però, reggono e negli ultimi minuti di gioco arrotondano il punteggio prima con la staffilata da fuori area di Marco Narducci e poi con il centro in pieno recupero di Marco Bernacci. 3-0 e ruolino di marcia praticamente perfetto per Borgo Maggiore.





Nell'altro incontro della domenica è solo 1-1 tra le due rivelazioni di inizio stagione, Virtus e San Giovanni. I rossoneri sono i primi a passare in vantaggio con la bella girata nell'area piccola di Lorenzo Fortunato, Acquaviva trova il pareggio nel secondo tempo con il tap-in di Manuel Battistini dopo la prima respinta di Manzaroli su Angeli. Nel recupero saltano i nervi da una parte e dall'altra, con le espulsioni di Fancellu e Giacomoni, ma non cambia il risultato. E' una "X" che mantiene Virtus e San Giovanni alle spalle delle grandi.