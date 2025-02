CAMPIONATO SAMMARINESE Tris San Giovanni nel derby di Borgo: 3-0 al Cailungo La doppietta di Augusto Garcia Rufer e il centro di Aprea permettono al San Giovanni di consolidare la zona play-off.

Prosegue nel suo buon momento di forma il San Giovanni che non perde da oltre un mese e consolida la zona play-off superando agevolmente il Cailungo nel derby del castello di Borgo Maggiore. Una vittoria meritata, testimoniata dalla partenza a razzo dei rossoneri che collezionano occasioni in serie. La prima arriva da una punizione di seconda all'interno dell'area di rigore dopo il tocco con il braccio di Gallinetta sul retropassaggio amico. La sfera centra la barriera, poi Senja spara alle stelle sulla ribattuta. Sempre da piazzato, Michelucci la fa girare e sfiora il palo. E' il preludio al vantaggio. Fanno tutto i due Garcia Rufer, Azael crossa e Augusto incorna. Al resto ci pensa Gallinetta che non trattiene ed è 1-0 San Giovanni. Il 9 rossonero fa 10 in campionato e sale in doppia cifra. E sfiora una clamorosa doppietta con un pregevole cucchiaio che si stampa sulla traversa, prima che Azael Garcia Rufer metta a lato con il destro dal limite. Il Cailungo si vede solo in chiusura di frazione: Gigghini fa muro sul mancino a botta sicura di Hirsch.

Nella ripresa il copione non cambia. Una manciata di secondi, Michelucci si accentra e mira l'angolo basso, Gallinetta si distende e mette in corner riscattando l'errore del primo tempo. Ma non c'è storia e il San Giovanni raddoppia poco dopo: Aprea e Augusto Garcia Rufer duettano in area, per il capitano di Borgo è facile scrivere 2-0. Undicesima rete stagionale e questa volta è doppietta. L'ultimo a mollare in casa Cailungo è Labas: diagonale fuori misura sul servizio di Costa. Il San Giovanni, invece, si diverte e confeziona il tris con una splendida azione corale chiusa dal cross di prima di Fabbri e la stoccata di Aprea che si inserisce con i tempi giusti e batte ancora Gallinetta. Nel finale si accendono gli animi tra le due panchine, a rimetterci è il tecnico rossoverde Roberto Sarti espulso. In pieno recupero Corinti sfiora il poker: destro da fuori che scheggia la traversa. Ma poco cambia: il San Giovanni torna a vincere, per il Cailungo la strada verso gli spareggi play-off è sempre più in salita.

