Tris Virtus: battuto 1-0 il Tre Fiori, la Supercoppa resta ad Acquaviva

Decide un goal di Benincasa, poi espulso. Nel finale Passaniti para un rigore ed è Mvp della gara

23 dic 2025
Per il terzo anno di fila, la Supercoppa sammarinese è della Virtus. Tra la nebbia e sotto alla pioggia di Acquaviva, i neroverdi battono 1-0 il Tre Fiori grazie a un goal di Simone Benincasa al 32'. A inizio ripresa, l'attaccante si è poi fatto espellere per una manata in area a Pesaresi, ma la Virtus ha tenuto botta, grazie anche ad Alex Passaniti, che nel finale ha parato un rigore a Marseljan Mema e sigillato il successo.

È il settimo trofeo dell'era Bizzotto per i neroverdi, l'ottavo della propria storia, il terzo di un 2025 pazzesco. Al Tre Fiori la consolazione di poterci riprovare nel 2026, puntando a un bersaglio ancora più grosso e ripartendo dal primo posto in campionato e dalle semifinali di coppa, sempre con la Virtus come avversario principale.




