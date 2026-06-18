Trofeo Lions Club San Marino, Gli Ingiocabili vincono la 3ª edizione

Tenendo fede al loro nome, Gli Ingiocabili si aggiudicano la terza edizione del Trofeo Lions Club San Marino. Torneo di calcio a 5 unificato a formazioni miste disputatosi a Montecchio, con in campo gli atleti di Special Olympics San Marino. 56 giocatori impegnati e 6 squadre al via e, per la prima volta, anche una formazione di oltre confine, il Calciolica, crasi tra Calcio e Cattolica.

Calciolica che si aggiudica il premio Fair Play ma, insieme al Real Marino, esce già nella fase del girone all'italiana, cui seguono semifinali e finali. Come detto, il titolo lo conquistano Gli Ingiocabili, che nello scontro per l'oro battono ai rigori la Cooperativa Sociale InVolo. Il bronzo invece se lo aggiudica l'ASCO 35, che supera il Faetano Viva nella finalina. A livello individuale, il premio di miglior realizzatore va ad Alex Fiorini.

Il ricavato, tra sponsor e iscrizioni, viene devoluto alla Cooperativa Sociale InVolo e sarà destinato al progetto INPerfetto, bar-ristorante di Faetano finalizzato all'inclusione lavorativa di persone con disabilità.







