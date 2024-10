CALCIO E SOLDARIETÀ Trofeo San Marino for the children: l'Asco35 trionfa nella 5^ edizione Il triangolare benefico è organizzato per raccogliere fondi per i bambini del Malawi

L’Asco35 si aggiudica la quinta edizione del Trofeo San Marino for the children giocato allo stadio Ezio Conti di Dogana. Il triangolare benefico organizzato per raccogliere fondi per i bambini del Malawi ha visto anche la partecipazione delle squadre dell’Old Stars Gradara e dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva.

Nelle prime due partite Asco35 e giornalisti hanno superato con lo stesso punteggio di 6-0 l’Old Star Gradara. Per l’assegnazione del trofeo è decisiva l’ultima sfida. Partita molto combattuta con l’Asco35 che passa in vantaggio, poi la Stampa Sportiva la ribalta, prima della reazione Asco35 che riesce a pareggiare e vincere 3-2. Una bella serata di calcio e solidarietà resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Associazione Sammarinese Arbitri.

