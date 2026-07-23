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Tropical Coriano, altri due acquisti sammarinesi: Arlotti e Tamagnini. E dalla Sammaurese c'è Pericoli

23 lug 2026
Tropical Coriano, altri due acquisti sammarinesi: Arlotti e Tamagnini. E dalla Sammaurese c'è Pericoli

Altri due acquisti sammarinesi per il Tropical Coriano, che è sempre più a tinte biancazzurre: in rossoblù arrivano Leone Arlotti e Simone Tamagnini. Classe 2008, esterno offensivo e trequartista, Arlotti è stato prelevato dalla Primavera del Ravenna ed è cresciuto nel settore giovanile del Rimini. Tamagnini, anche lui 18enne, è una seconda punta e arriva dalla San Marino Academy.

Rinforzo anche in porta per il Tropical, che acquista il classe 2007 Filippo Pericoli dalla Sammaurese, con cui ha esordito in Serie D l'anno scorso, giocando contro Ostiamare, L'Aquila e Ancona. Nonostante sia italiano, anche lui è cresciuto nei settori giovanili di San Marino e San Marino Academy.




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