SERIE D Tropical Coriano: arriva il centravanti Fausto Salicioni

Tropical Coriano: arriva il centravanti Fausto Salicioni.

Nuovo acquisto in casa Tropical Coriano, che ingaggia il centravanti Fausto Salicioni. Classe 2006, nato a Viedma, in Argentina, dove è stato anche nel giro della nazionale Under 17. Ha origini sammarinesi grazie al bisnonno, e con la nazionale maggiore di San Marino ha già collezionato 5 presenze. Salicioni, cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo in Argentina, ha trascorso le ultime due stagioni nella primavera del Virtus Entella, e quella con il Coriano sarà per lui la prima esperienza in un campionato senior.

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