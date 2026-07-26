ECCELLENZA Tropical Coriano, il sogno Serie D è più vivo che mai: il ripescaggio non è un miraggio l Tropical Coriano resta con il fiato sospeso in vista delle decisioni della Co.Vi.So.D., dalle quali dipenderà buona parte del futuro del club rossoblù. Intanto Guiducci piazza altri due colpi

La Serie D è ancora alla portata e, rispetto a qualche giorno fa, gli scenari sembrano essersi fatti decisamente più favorevoli. Il DS Matteo Guiducci lavora intensamente per allestire una rosa all'altezza a prescindere dalla categoria e piazza due colpi di spessore: l'esterno offensivo Francesco Fraternali classe 2005 e l'esperto difensore Stefano Antezza. Tornando alle possibilità di ripescaggio, la società romagnola ha regolarmente presentato la domanda e ora osserva con attenzione gli sviluppi delle verifiche federali. Il primo nodo riguarda le società ancora sotto esame, alcune delle quali potrebbero non essere ammesse al prossimo campionato.

Ma c'è un altro elemento che alimenta l'ottimismo del Tropical: la posizione dell'Imolese. Un'anomalia rilevata nella domanda di ripescaggio del club emiliano potrebbe infatti modificare la graduatoria, consentendo al Tropical di guadagnare una posizione decisiva. L'Imolese, dal canto suo, sostiene di aver rispettato tempi e procedure e attende il verdetto definitivo. Dal punto di vista numerico, il destino del Tropical è legato a pochi incastri. Se dovessero liberarsi almeno due posti nell'organico della Serie D e la graduatoria scorresse anche in virtù dell'eventuale esclusione dell'Imolese, le possibilità di rivedere i rossoblù tra i dilettanti nazionali aumenterebbero sensibilmente.

Oggi il ripescaggio non può essere considerato probabile, ma nemmeno un'ipotesi remota: le chance appaiono concrete e sono certamente superiori rispetto a quelle di inizio luglio. Le prossime ore saranno decisive. Entro l'inizio della settimana è atteso il pronunciamento della Co.Vi.So.D., passaggio fondamentale prima dell'ufficializzazione dei ripescaggi e della composizione dei gironi. Solo allora il Tropical saprà se il sogno potrà trasformarsi in realtà oppure se dovrà ripartire dall'Eccellenza. A Coriano, nel frattempo, prevale la prudenza. La società continua a programmare la stagione senza perdere di vista l'obiettivo più ambizioso. E il Tropical "sammarinese" vuole farsi trovare pronto.

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