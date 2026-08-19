CALCIO MERCATO Tropical Coriano scatenato arriva anche Filippo Iacovoni L'attaccante classe 2004 ex Triestina, Matese, Chieri e lo scorso anno al Progresso è l'ultimo tesserato della squadra corianese

Tropical Coriano scatenato arriva anche Filippo Iacovoni.

22 anni può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo Filippo Iacovoni, nuovo e probabilmente ultimo acquisto del Tropical Coriano di questa prima sessione di mercato. Cresciuto nel settore giovanile della Triestina, ha conosciuto anche la Serie C prima di ritagliarsi, seppur ancora molto giovane, una buona esperienza in serie D. Un talento ancora giovane ma con tutto il potenziale per continuare a crescere e diventare uno dei protagonisti della scacchiere tattico di Roberto Di Maio.

A completare l'ampio roster di sammarinesi è arrivato anche Fausto Salicioni. Anche lui attaccante con un'anima sudamericana e radici sul Titano, ha già indossato la maglia della Nazionale collezionando 5 presenze. Salicioni ha 20 anni è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, va ad aggiungersi ai tanti suoi compagni di squadra del giro della Nazionale Il mercato, per quanto riguarda, la Serie D chiuderà ufficialmente il 30 settembre, c'è ancora tempo per assestare o aggiustare il tiro considerando che i bianco/rosso/blu sono stati ripesati ufficialmente lo scorso 5 agosto, la rosa appare ampia, sarà il tempo e il passare delle giornate a dire se sarà anche sufficientemente competitiva per mantenere la categoria, obiattivo primario per la stagione 2026/2027.

E dunque è assai probabile che almeno per quanto riguarda l'inizio del campionato fissato per il 6 settembre il tecnico Roberto Di Maio partirà con la rosa attuale. Il Tropical Coriano affronterà il Varese in casa per la prima di campionato.



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