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Tropical Coriano, Tiziano Marzi: "Siamo in chiusura per l'accordo con la FSGC, Di Maio l'allenatore"

Mancherebbero solo i dettagli per il progetto tra il club romagnolo e la Federcalcio di San Marino per valorizzare i calciatori della Nazionale del Titano.

di Elia Gorini
3 giu 2026

“Il progetto di collaborazione con la Federcalcio di San Marino è in dirittura d'arrivo”, a dirlo è il presidente del Tropical Coriano Tiziano Marzi, che contatto telefonicamente, ha confermato a San Marino Rtv che il progetto “italiano” della FSGC continuerà nella stagione 2026/2027. Manca solo l'ufficialità che sarebbe prevista a stretto giro. Certa anche la domanda di ripescaggio del Tropical Coriano, che sceso in eccellenza dai play out, la presenterà entro i termini previsti dal regolamento. Potrebbe essere quindi anche serie D, cosa che non cambierebbe l'accordo, visto che di sammarinesi classe 2006 e 2007, richiesti come under dalla regola per il campionato rientrerebbero già nella rosa.

A Coriano ci sono già quattro calciatori sammarinesi che in questa stagione hanno difeso i colori del club Biancorossoblu: i difensori Dante Rossi, Filippo Fabbri, Alberto Riccardi e l'attaccante Gabriel Capicchioni. Il progetto della FSGC, di puntate sul blocco nazionali sammarinesi in un campionato italiano, si sposterebbe dunque a Coriano.

“L'allenatore al 99%”, ci ha confermato Tiziano Marzi, “sarà Roberto Di Maio”, che dopo le esperienze nel settore giovanile della San Marino Academy e nel campionato sammarinese con l'under 22, inizierebbe questa nuova avventura. Per il ruolo di direttore sportivo, dopo la conclusione del rapporto con Giuseppe Terenzi, il ruolo di ds sarà molto probabilmente affidato a Matteo Guiducci.




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