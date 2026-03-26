Troppa Finlandia per San Marino: termina 8-0

La Finlandia ne fa 15 in due partite all'Under 21 di San Marino, mostrando tutte le sue qualità e tutte le differenze che ci sono fra queste due nazionali. Ma – nonostante il pesante 8-0 – il CT Matteo Cecchetti può trarre diversi spunti positivi, in vista delle prossime sfide. Il 2026 dei biancazzurrini nelle qualificazioni agli Europei di categoria si apre con la sfortunata autorete di Nicolò Semprini – uno dei tre esordienti, assieme a Marinucci e Pierini – che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato e mette nella propria porta dopo un quarto d'ora ben condotto da San Marino. Il raddoppio finlandese nasce da una verticalizzazione e da un'altra deviazione che spiana la strada a Soderback: l'11 scatta sul filo del fuorigioco e batte Amici, che tocca ma non basta. Il tris in chiusura di primo tempo è la perfetta dimostrazione delle qualità della Finlandia: bellissima azione corale, Talvitie imbuca per l'inserimento perfetto di Siltanen che scavalca Amici con il pallonetto e fa 3-0.

L'inizio della ripresa coincide con il momento più delicato e più complicato della Nazionale Under 21, tanto che arriveranno addirittura 4 gol in appena 7 minuti. Al 57' fanno ancora tutto Talvitie e Soderback, i due talenti più cristallini: il 7 della Finlandia taglia il campo per vie centrali, finta un paio di volte il tiro e serve il compagno che chiude sul primo palo e firma il poker. Poi entra il talento delle giovanili del Chelsea Tauriainen che ci mette una manciata di secondi a mettersi in mostra: percussione in area, palla forte e tesa in mezzo dove Mattia Ciacci trae in inganno Amici e per i biancazzurrini è il secondo autogol di serata. 5-0 ma gli ospiti non si fermano: Ruoppi scatta alle spalle di Marinucci e serve un cioccolatino per l'altro neo-entrato Helen che ha vita facile a depositare in rete per il 6-0. In questo caso, più di qualche dubbio sulla posizione di partenza dell'attaccante scandinavo rimane. A chiudere un periodo da incubo ci pensa Lotjonen, che schiaccia di testa e – con il 7-0 – pareggia lo score della gara d'andata. Da qui però San Marino ha una reazione d'orgoglio e, per una decina di minuti, si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca di un gol che sarebbe stato anche meritato. Tamagnini viene anticipato all'ultimo sul cross tagliato di Pierini, poi una serie di calci d'angolo e calci di punizione che sfociano nella vera occasione: Helen gira involontariamente verso la propria porta e Jantunen è costretto a sporcarsi i guantoni, evitando il possibile 1-7. Nel finale sarà lo stesso Helen a rivelarsi letale nell'aria avversaria – dopo aver rischiato nella sua: stop a seguire perfetto sul pallone con il contagiri di Siltanen e missile sotto la traversa per il definitivo 8-0. Triplice fischio con la gran parata di Amici sull'incornata a botta sicura dello stesso Siltanen. Tra qualche giorno l'Under 21 sarà chiamata ad una trasferta ostica, ma certamente stimolante, contro la Romania.









