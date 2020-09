UNDER 21 Troppa Repubblica Ceca per San Marino: termina 6-0

La Repubblica Ceca rimane in testa al Gruppo 4 delle Qualificazioni all’Europeo Under 21 con il successo per 6-0 sui pari età di San Marino. Primo tempo che si chiude sul 2-0 con la doppietta di Drchal a cavallo tra il 20’ ed il 27’. Grande protagonista Mirko De Angelis, autore di parate salva-risultato soprattutto nei primi 45 minuti.

Nella ripresa arrivano altre 4 reti: doppietta per Krejci e gol di Holik e del neo-entrato Sulc. Sul 2-0 colossale occasione per i biancazzurrini con Marcello Mularoni, fermato sul più bello dal portiere Trmal.

Nazionale di Fabrizio Costantini che tornerà in campo domenica sera, sempre al “San Marino Stadium”, contro la Grecia.





