CONFERENCE LEAGUE Troppo Vardar per La Fiorita: a Skopje termina 3-0 per i macedoni Dopo un primo tempo interpretato nel migliore dei modi da La Fiorita, chiuso sullo 0-0, il Vardar dilaga nella ripresa e ipoteca la qualificazione al 2º turno preliminare di Conference. Tris macedone con le reti di Omeragikj, l’autogol di Drudi e Mato.

Troppo Vardar per La Fiorita: a Skopje termina 3-0 per i macedoni.

Davanti ai suoi calorosi tifosi, il Vardar conferma tutte le qualità esposte alla vigilia e dilaga nella ripresa, avvicinandosi sensibilmente al secondo turno preliminare di Conference League. Il 3-0 penalizza oltremodo La Fiorita che ha un inizio di personalità, aggressiva nonostante il pressing alto dei macedoni. Che si fanno vedere alla mezz’ora con Zavoli che si deve sporcare per la prima volta i guantoni, quando si distende e toglie letteralmente dall’angolino il destro insidioso di Manevski. L’estremo difensore si ripete volando sul tentativo da fuori di Todorovski: gran parata del numero 1, con la “manona” aperta. Nonostante queste occasioni, il primo tempo dei ragazzi di Ceci é ordinato e senza sbavature. E si chiude addirittura in avanti con Affonso che prima viene murato sul più bello dalla retroguardia macedone, poi si arrampica e ci prova di testa sul cross di Vivacqua ma non inquadra lo specchio.

0-0 dopo i primi 45', l’avvio di ripresa però é shock: Zakaric sfonda a destra e trova Omeragikj a centro area. Questa volta la girata é vincente, Zavoli non può nulla e il Vardar la sblocca colpendo a freddo. É un momento complicato, nel giro di 30 secondi Skopje sfiora il raddoppio sia con Rogers Mato - Zavoli compie l’ennesima grande parata della sua partita - che con Zakaric, che manda alle stelle da pochi passi. Quando la tempesta sembrava ormai alle spalle, con Montegiardino tornato in bolla, l’uno-due del Vardar che chiude i giochi e forse anche i discorsi qualificazione. Minuto 66: Zakaric attende la sovrapposizione di Jankulov, cross in mezzo e sfortunata deviazione di Drudi che trae in inganno Zavoli per il 2-0 rossonero. Passano solo due minuti e Rogers Mato - uno dei migliori in casa macedone - calcia da fuori, superando ancora Zavoli per un tris pesante, anche in ottica ritorno. La Fiorita cerca di non uscire dalla partita e avrebbe anche la chance per riaprirla: bella imbucata di Musiani per Guidi, Taleski esce con i tempi giusti e gli sbarra la strada. Così come fa il solito Zavoli dall’altra parte, sul destro del neo-entrato Dongmo. Nel finale gli ultras del Vardar, rumorosi solo con la voce fino a quel momento, si fanno sentire e vedere anche con fumogeni e “bomboni” - per citare Piccinini - e il direttore di gara minaccia la sospensione, prima che il tutto rientri. Al triplice fischio festeggia Skopje, La Fiorita cercherà di chiudere in bellezza tra 7 giorni a San Marino.



I più letti della settimana: