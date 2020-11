CALCIO SAMMARINESE Truffa ai danni del portiere della nazionale sammarinese, condannato il finto procuratore sportivo Nel 2015 il finto procuratore aveva prospettato ad Elia Benedettini un ingaggio in Spagna

È stato condannato il finto procuratore sportivo che nel 2015 aveva prospettato ad Elia Benedettini, portiere della nazionale sammarinese ed all’epoca dei fatti giocatore della Pianese, la possibilità di essere ingaggiato dalla squadra spagnola dell'Esportivo Lleida e successivamente dal Carpi. Dopo aver fatto sottoscrivere a Benedettini svariati moduli necessari per lo svincolo dalla Pianese e per l’ingaggio di un sammarinese in Spagna aveva richiesto al padre del giocatore, Roberto Benedettini, una somma di denaro, pari a 3.500 euro, necessaria, a suo dire, per coprire le spese necessarie a gestire le pratiche di ingaggio e dei viaggi presso la città di Lleida.

La sera prima della partenza per la Spagna per la firma del contratto, la doccia fredda: non si va più a giocare in Spagna ma c’è una nuova possibilità da parte del Carpi che cerca un portiere. Nel frattempo il finto procuratore non manca di richiedere ulteriori esborsi di denaro che però destano sospetti fino all’amara scoperta che il Carpi non cercava nessun giocatore. Da qui scatta la denuncia per truffa che il 23 novembre scorso ha portato il Tribunale di Rimini a condannare il falso procuratore alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento del danno.



