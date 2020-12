Tura: "A giorni i nomi dei C.T. È un girone affascinante"

L'intervista al presidente Marco Tura

Il Presidente della FSGC Marco Tura ha definito "affascinante" il Girone che vedrà la Nazionale sammarinese impegnata con Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania e Andorra. "Ci auguriamo di poter tornare a Wembley uno degli stadi più belli del mondo. Poi la Polonia dell'amico Boniek e di uno dei più grandi centroavanti d'Europa Robert Lewandowski. A giorni - conclude Tura- vi comunicheremo i nomi dei due C.T. (Maggiore e Under 21) anche se voglio sottolineare che non è importante il Presidente o il Commissario Tecnico, quello che contano sono i giocatori della Nazionale e la Federcalcio lavora per la loro crescita".