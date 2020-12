QUALIFICAZIONI MONDIALI Tura: "A giorni i nomi dei C.T. È un girone affascinante" Il Presidente della FSGC ha commentato il Girone di qualificazione al Mondiale Qatar 2022

Il Presidente della FSGC Marco Tura ha definito "affascinante" il Girone che vedrà la Nazionale sammarinese impegnata con Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania e Andorra. "Ci auguriamo di poter tornare a Wembley uno degli stadi più belli del mondo. Poi la Polonia dell'amico Boniek e di uno dei più grandi centroavanti d'Europa Robert Lewandowski. A giorni - conclude Tura- vi comunicheremo i nomi dei due C.T. (Maggiore e Under 21) anche se voglio sottolineare che non è importante il Presidente o il Commissario Tecnico, quello che contano sono i giocatori della Nazionale e la Federcalcio lavora per la loro crescita".

