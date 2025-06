Tura: "Al via la collaborazione tecnica col Pietracuta, un'occasione per tanti nostri ragazzi"

L'intervista al presidente FSGC Marco Tura

A Zenica con la Nazionale, il Presidente della FSGC Marco Tura ha ufficializzato il progetto di collaborazione tecnica con il Pietracuta:

"Siamo in grado di poter ufficializzare questa collaborazione con il Pietracuta che porterà alcuni nostri giocatori, non sappiamo ancora esattamente quanti, ma diversi a giocare tutti insieme una stagione in quella squadra. Stiamo ancora valutando la possibilità di far allenare quella squadra da mister Cevoli non tanto per le disponibilità che già ci sono, ma perché dobbiamo verificare il rispetto di tutte le normative nazionali e internazionali".

Il Pietracuta giocherà a San Marino o continuerà a giocare a Pietracuta?

"Al momento continuerà a giocare a Pietracuta perché comunque questa collaborazione è stata fatta nel pieno rispetto sia della società che dei colori della società oltre che il nome e quindi non ci sarà niente di diverso da Pietracuta di prima che noi seguiremo un po' di più".

Quindi è una collaborazione tecnica che non implica interlacci d'altro genere?

"Assolutamente sì".