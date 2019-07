Tura: "Cambiamo il modo di pensare il calcio e arriveranno risultati con club e Nazionale"

Marco Tura

A margine dell'udienza delle squadre impegnate in Champions ed Europa League dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, il presidente della FSGC Marco Tura ha tracciato un bilancio sulla campagna europea, non ancora conclusa, e ha auspicato a dei cambiamenti - già in atto - per poter ottenere buoni risultati sia con i club che con la Nazionale di San Marino. Tura si è poi soffermato anche sull'ottima organizzazione degli Europei Under 21, un evento forse irripetibile anche se San Marino è pronto a rimettersi in gioco, vista anche la grande stima dei maggiori organi calcistici europei e mondiali.