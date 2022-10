NAZIONALE Tura: "Conferma di Costantini era nell'aria, il progetto non poteva terminare dopo un anno" Il presidente della FSGC: "Sono molto soddisfatto di questo primo anno, viste le sole sconfitte sarebbe ipocrita dire che è stato positivo ma sono soddisfatto".

Il presidente della FSGC Marco Tura traccia un bilancio del primo anno da CT di Fabrizio Costantini, il cui contratto è stato prolungato anche per il 2023: "Sono molto soddisfatto, saremmo degli ipocriti a dire che è stato un anno positivo, visto che sono arrivate solo sconfitte, però sono molto soddisfatto perché la squadra ha reagito bene. Oltretutto, in più occasioni ci sono mancati i giocatori che potevano darci un aiuto superiore. La conferma di Costantini era nell'aria, perché fa parte di un progetto che non poteva terminare dopo un anno".

Prima di tuffarsi nelle qualificazioni a Euro 2024, in programma a partire da marzo, per la Nazionale di Costantini c'è ancora un doppio impegno amichevole contro Santa Lucia, da affrontare a novembre, in trasferta. Segno di un nuovo corso di incroci con squadre extraeuropee di livello simile a quello di San Marino, inaugurato con lo 0-0 dello Stadium contro le Seychelles: "La trasferta caraibica è la premessa del nuovo anno - dice Tura - queste amichevoli con squadre di altre confederazioni ci danno l'opportunità di confrontarci con avversari più vicine a noi nel ranking e che dimostrano quanto, a certi livelli, il ranking sia poco veritiero. Sono convinto che le Seychelles non siano molto superiori a noi, però ci hanno permesso di fare un'esperienza notevole. Quindi speriamo di riuscire a trasportare quanto imparato anche nelle gare con le squadre europee".

