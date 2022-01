UNDER 21 Tura: "Costantini e Cecchetti hanno dimostrato il loro valore. Scelti per questo, non per il passaporto" Il Presidente della FSGC Marco Tura difende le scelte precedenti. Costantini e Cecchetti, non sono diventati CT per il passaporto sammarinese ma per il loro valore dimostrato sul campo

Il Presidente della FSGC Marco Tura non accetta di vedere etichettati i due nuovi Commissari Tecnici solo per essere in possesso del passaporto blu. “Non abbiamo scelto Cecchetti solo per dare continuità in questa ultima parte del biennio - sostiene Tura- con il suo club ha ottenuto risultati sotto gli occhi di tutti come lo storico passaggio di turno in Europa League del Tre Fiori e recentemente ha completato il suo percorso di formazione presso il Centro Tecnico di Coverciano, conseguendo il grado di ‘Allenatore UEFA A’. La scelta non è ricaduta in forma casuale su Cecchetti, né tantomeno è legata alla sua cittadinanza sammarinese ma basata – conclude il Presidente FSGC - sulle comprovate competenze e qualità dimostrate dal nuovo CT dell’Under 21 di San Marino”.

