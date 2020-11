NAZIONALE Tura: "Grande prova di carattere, i due pari è come fossero vittorie" E sul CT: "Prima di prendere delle decisioni ci confronteremo".

La Nations League si chiude con due pareggi, un risultato che non può che rendere orgoglioso il presidente della FSGC Marco Tura: "È stata una prova di grandissimo carattere. È vero che giocavamo contro una nazionale più o meno del nostro livello, ma abbiamo giocato un tempo in inferiorità numerica e con la pressione che ci derivava dal fatto di avere, tutti, delle grandissime aspettative. La squadra ha fatto un percorso bellissimo, negli ultimi tre anni è cresciuta tantissimo e le ultime due partite ufficiali sono finite con un pareggio, una cosa che non era mai successa e che ci fa ben sperare per il futuro. Per me è come fossero due vittorie".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Capitolo rinnovo di Franco Varrella, che secondo Daniele Arrigoni non lascerà la panchina della Nazionale: "Se lo dice Arrigoni - dice Tura - è il nostro coordinatore dell'area tecnica, una persona dalle capacità notevoli e un'eccellenza del calcio. Quindi, prima di prendere delle decisioni ci confronteremo bene su quello che è stato fatto e su quello che ci sarà da fare".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: