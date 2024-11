NATIONS LEAGUE 2024-2025 Tura: "Ho pianto insieme a questi ragazzi fantastici" Il Presidente della FSGC Marco Tura, visibilmente commosso, elogia tutto il gruppo: "Un percorso incredibile che ci ha portato fino alla Lega C"

Queste le dichiarazioni del presidente della FSGC, Marco Tura, al termine di Liechtenstein - San Marino:

"Questi ragazzi hanno dei meriti notevolissimi, come atleti, come calciatori e come uomini. Hanno dimostrato dei valori incredibili, andare sotto, recuperare e la prima volta che vinciamo una partita recuperando, è la prima volta che segniamo tre gol in una partita, è la prima volta che passiamo un turno, io credo che non ci sia altro da dire. Ho anche pianto in mezzo ai ragazzi, mi sono abbracciato con il capitano ed è stata una cosa emozionantissima, in due persone facevamo 50 anni di storia, va benissimo così. Quando abbiamo iniziato questa competizione speravamo in una vittoria, poi è arrivata la seconda, poi è arrivata la promozione, e una serie di prestazioni notevoli; è un gruppo fantastico. Roberto Cevoli è Roberto Cevoli, è l'allenatore che ha portato questi ragazzi fino a qui, con questo non si vuol togliere nulla a chi lo preceduto perchè chiaramente se siamo arrivati fino a qui è perchè abbiamo compiuto un percorso però Roberto Cevoli era la persona che poteva concretizzare al meglio tutto il percorso".

