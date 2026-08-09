Tura: "Le decisioni di Infantino avranno conseguenze politiche"

Intervista a Marco Tura, Presidente della FSGC, sullo scontro FIFA-UEFA e sul ripescaggio del Tropical Coriano in Serie D

"Noi abbiamo partecipato a un incontro organizzato dal Presidente della UEFA che ha visto coinvolto tutte le federazioni europee. All'unanimità abbiamo espresso un'opinione che è stata resa pubblica e che era di contrarietà alla cessione dI parte dei diritti a un'istituzione privata perché questo avrebbe significato la vendita di una certa parte dell'autonomia del calcio mondiale. Non mi permetto di criticare le scelte del Presidente Infantino perché se ha fatto una proposta di quel genere avrebbe avuto delle buone motivazioni ma sicuramente la UEFA è stata compatta e non solo al proprio interno ma ha coinvolto nella propria decisione anche altre due confederazioni importanti e questo ha stabilito numericamente dei parametri che non permettevano più al Presidente Infantino di garantire una supremazia. Una decisione di questo genere comporterà sicuramente anche qualche scelta politica importante aspettiamo e vediamo come maturerà la situazione.

Il risultato ottenuto dal Tropical Coriano ci fa enormemente piacere perché dà la possibilità ai nostri ragazzi di fare un'esperienza di un livello superiore rispetto al passato. Siamo convinti che i nostri ragazzi siano all'altezza della situazione e speriamo per loro e per il Tropical Coriano che la stagione vada molto bene. Per la nostra nazionale significa tantissimo perché lì ci sono giocatori che sono o già fanno parte dell'organico della Nazione San Marino o sono delle promesse che faranno parte ben presto della Nazione San Marino".







