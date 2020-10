Tura: Ranking FIFA poco importante nelle parti basse della classifica

Il presidente della Fsgc Marco Tura è al seguito della Nazionale maggiore impegnata domani sera a Lubiana in amichevole contro la Slovenia. “Mi auguro - ha detto Tura - che per i ragazzi possa arrivare una soddisfazione nelle prossime due partite di Nations League, se lo meritano perché per questa maglia, in campo danno tutto.

Per quanto riguarda il Ranking Fifa - continua Tura - è importante nelle prime 25 posizioni, mediamente per le posizioni a seguire, scarsamente importante per le parti basse. Non puoi giudicare una Nazionale senza avere mai giocato contro quelle che ti precedono in Ranking. Sono abituato - conclude Tura - a non guardare solo al termine di questa competizione che finirà il 14 novembre con Gibilterra, ma stiamo già guardando oltre”.

Da Lubiana L’inviato Lorenzo Giardi



