Tura: "Stiamo lavorando per il primo Campionato Sammarinese femminile"

Tutto ruota attorno al Consiglio Federale del 25 giugno per fare di una stagione incredibile, una stagione straordinaria. Algoritmo e media punti dicono serie A. L'ultimo comunicato ufficiale ha mescolato le carte in tavola, ma forse solo apparentemente. La “sorpresa” di Gravina potrebbe veramente essere la serie A a 14 squadre, soluzione che accontenterebbe tanti, se non tutti. Avere certezze si rende necessario per pianificare la prossima stagione, che secondo le prime indiscrezione potrebbe anche partire il prossimo 8 agosto.

La nazionale di Milena Bertolini si giocherà la qualificazione agli Europei nei prossimi mesi e partire prima con la serie A sarebbe importante per la condizione. Il grande momento del calcio femminile del Titano si può coronare questa settimana con un traguardo meritato, come ha ricordato anche il presidente federale Marco Tura, che già guarda al futuro e a margine dell'udienza con i Capitani Reggenti ha parlato di Campionato Sammarinese femminile e non solo.

Sentiamo il presidente Fsgc Marco Tura