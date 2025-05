Turno preliminare: vincono Tre Fiori e Domagnano. Pari negli altri due incontri

Due vittorie e due pareggi nelle gare d'andata del turno preliminare dei playoff del campionato di futsal, con il Tre Fiori che ribalta le gerarchie disegnate dalla regular season. I gialloblù hanno battuto per 4-2 il Fiorentino, portandosi in vantaggio nel derby. Pur tenendo conto della miglior classifica, ai rossoblù ora servirà una vittoria con almeno due reti di scarto nella partita di ritorno. L'altro successo di serata è quello del Domagnano, che batte 2-1 la Juvenes Dogana nel finale di partita. Anche in questo caso, per ribaltare l'andamento della serie, alla squadra di Serravalle servirà una vittoria con due reti di scarto lunedì sera.

I pareggi sono quelli tra Tre Penne e Cailungo e tra Cosmos e Folgore. Nel primo caso, la sfida finisce 1-1, con reti arrivate entrambe negli ultimi cinque minuti di gara, e mantiene in vantaggio la squadra di città, mentre nel secondo il risultato è di 2-2, anche in questo caso con un goal decisivo nel finale, e lascia avanti il Cosmos. Le partite di ritorno sono in programma lunedì 12 maggio, con Fiorentino - Tre Fiori e Juvenes Dogana - Domagnano alle 20.15 e Folgore - Cosmos e Cailungo - Tre Penne alle 21.45.