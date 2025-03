Tutte le iniziative della settimana di Calcio Accessibile

La settimana del calcio accessibile coinvolgerà tutte le federazioni affiliate alla UEFA con la 13' #TotalAccess Week of Action. Anche il calcio sammarinese sarà protagonista dell'iniziativa che punta a un calcio sempre più accessibile in occasione della sfida tra San Marino e Romania. Tutte le iniziative previste sono state annunciate dalla FSGC e coinvolgeranno tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Da ricordare anche l'esibizione di calcio camminato al Fan Village allestito al San Marino Outlet Experience o le audio-cronache di campionato sammarinese e di San Marino-Romania per tifosi ciechi o ipovedenti.