CAMPIONATO SAMMARINESE Tutte le panchine del campionato sammarinese Sono più le conferme rispetto alle novità

Sarà la sua sesta stagione sulla panchina della Virtus. È stato capace di portarla a vincere lo scudetto per la prima volta nella sua storia e, anche se la conferma poteva sembrare scontata, nel calcio di scontato c'è poco o nulla. Per Luigi Bizzotto, conferma assolutamente meritata.

Bizzotto resta alla Virtus per difendere il titolo, o forse due. Proseguendo con le conferme: Sergio Grassi resterà sulla panchina del Murata. Ha sostituito a sorpresa Angelini, ed è stata una grande scoperta. Conferma strameritata anche per lui alla guida di un Murata a tutto brio grazie alla freschezza dei tanti giovani che affronteranno sabato la finalissima che vale un posto in Conference League.

Resta sulla panchina della Libertas Floriano Sperindio. La squadra del castello di Borgo Maggiore deve mettersi alle spalle una stagione deludente e ripartire per fare molto meglio. Tutto il contrario di quello che è accaduto a San Giovanni, dove l'approvazione per Marco Tognacci è totale considerando che è stato capace di mettere qualcosa come 22 punti tra la frazione e il Castello. Per restare in Borgo, il Cailungo continuerà a lavorare con Roberto Sarti, al quale basterà poco per migliorare il penultimo posto in classifica con 14 punti. Peggio ha fatto solo il Pennarossa.

A Chiesanuova, sul fronte allenatore regna la totale confusione. Nella parte bassa della Repubblica, c'è il sì per un altro anno di Oscar Lasagni sulla panchina della Folgore. Lasagni dovrà alzare l'asticella; non basta al club di Falciano il nono posto, rodaggio terminato, ora servono i risultati. Si tratta di un progetto, quindi non cambierà nulla: la San Marino Academy sarà guidata dal CT dell'Under 21 Matteo Cecchetti anche per la prossima stagione. Un altro anno anche per Paolo Rossi confermato sulla panchina del Domagnano.

Le società che non hanno ancora deciso sono il Fiorentino, che ha confermato, per il momento, Mohammed Zaboul come DS, ma non è stato ancora confermato Michele Camillini, e più passa il tempo e più potrebbe profilarsi una separazione tra l'allenatore e il Fiorentino. Cercasi disperatamente Direttore Sportivo a Montegiardino. Dopo la separazione con Denis Casadei e i no di Bollini e Di Giuli confermati al Tre Penne. Alla Fiorita punto interrogativo su Thomas Manfredini.

Infine le novità: Ricchiuti a Faetano, Girolomoni al Tre Fiori, Omar Lepri al Cosmos, Nicola Berardi al Tre Penne e l'ultima in ordine di tempo Achille Fabbri alla Juvenes/Dogana.

