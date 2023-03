EURO 2024 Tutti gli appuntamenti con la Nazionale su RTVSport Il post partita di San Marino - Irlanda del Nord è il primo appuntamento su San Marino RTV

Il palinsesto sportivo in occasione delle partite della Nazionale di San Marino visibile su RTVSport e in streaming sulla web/TV sport (solo per il territorio sammarinese):



Giovedì 23 marzo - SAN MARINO vs IRLANDA DEL NORD

Dalle 22:45, il post partita in DIRETTA con le immagini salienti e le interviste della sfida

Dalle 23:15, la differita della partita San Marino - Irlanda del Nord





Domenica 26 marzo - SLOVENIA vs SAN MARINO

Dalle 17:50, la DIRETTA della partita Slovenia - San Marino

Dalle 20:00, il post partita di Slovenia - San Marino per rivedere e commentare le azioni principali

Dalle 22:00, la differita di Slovenia - San Marino

