NATIONS LEAGUE Tutto il mondo scopre la "Favola San Marino"

Per raccontare cosa è successo si è mosso mezzo mondo. O meglio la favola ha fatto il giro del pianeta. 20 anni senza vincere e poi 2 successi in meno di 3 mesi con annesso passaggio del turno è una prima volta che San Marino si merita e si gode, celebrata anche dall'australiana Optus Sport.

I media tradizionali arrivano in seconda battuta rispetto ai social dove l'impresa è diventata virale già lunedì sera, mentre i maggiori network si sintonizzavano sulla notizia, nel Regno Unito ci pensava il gruppo Sky a riprendere il romanzo. I quotidiani, le tv on line, anche in Africa si occupano di questo meraviglioso gruppo.

Non c'è più la cenerentola che esce dalla carrozza e balla una notte soltanto. C'è una squadra che se la gioca petto in fuori, che non parte battuta, che è orgoglio di un paese intero. Che sta al tavolo dei grandi col vestito della festa, che è parte della vicenda, che è pronta ad emozionare ancora. Magari non potrà giocarsi l'effetto sorpresa, perché adesso tutto il mondo lo sa.

