Tutto in una notte: le semifinaliste ripartono dallo 0-0 dell’andata

Entrambe alle 20.45, una ad Acquaviva ed una a Dogana le semifinali di ritorno di Coppa Titano partiranno dallo stesso risultato: 0-0. Tre Fiori – Virtus a tre giorni di distanza dallo scontro diretto in campionato con la squadra di Girolomoni capace di calare un poker sulla squadra campione in carica.

Partita molto interessante con i neroverdi avvelenati e vogliosi di riscattarsi subito. Dall'altra parte i giallo/blu sono in cerca di conferme. Dovessero centrare la qualificazione significherebbe dimostrare che le gerarchie sono cambiate. Il pareggio nei 90 più recupero porta le due squadre ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Stessa storia a Dogana dove Juvenes/Dogana – La Fiorita cercano il pass per la finalissima. La partita sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV. Il Club di Montegiardino sa che può essere solo questo il trofeo da mettere in bacheca in questa stagione cominciata e condizionata dalla penalizzazione. La Juvenes/Dogana rappresenta la sorpresa. In mezzo alle solite, si sono infilati con coraggio e umiltà i bianco/rosso/blu che hanno dimostrato anche all'andata di poter dare fastidio.



L'edizione numero 68 della Coppa Titano conoscerà le finaliste.









