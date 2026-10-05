Tutto pronto per il 1° Memorial Silvano Zonzini
Allo stadio "Ezio Conti" di Dogana si svolgerà, sabato 10 ottobre alle 18:30, il 1° Memorial Silvano Zonzini, appuntamento dedicato alla memoria dello storico dirigente della Juvenes Dogana e presidente dell’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35, scomparso lo scorso luglio all’età di 64 anni.
La manifestazione, organizzata nell’ambito dell’8° Trofeo San Marino for the Children, vedrà protagoniste tre formazioni di calcio veterani: ASCO 35 da San Marino, Riva Ligure da Imperia e Old Stars da Gradara. Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto a San Marino for the Children, a sostegno delle attività dell’associazione. L’accesso sarà libero.
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