CAMPIONATO SAMMARINESE Tutto pronto per il gran finale Finalina terzo e quarto posto tra Pennarossa e Tre Fiori. Finalissima La Fiorita - Tre Penne

Campionato sammarinese. Mercoledì ore 20.45 ad Acquaviva la finale terzo-quarto posto tra Pennarossa – Tre Fiori. La sfida è interessante per definire il podio finale. Il Tre Fiori che ha trionfato in Coppa Titano ha già strappato il biglietto per i preliminari di Conference League. Giovedi stessa ora al San Marino Stadium la finalissima La Fiorita – Tre Penne. La sfida oltre a mettere in palio il titolo di Campione sammarinese garantisce anche la partecipazione alla Champions League, girone preliminare ospitato dall' Islanda. La squadra sconfitta si qualificherà per i preliminari di Conference League.

Martedì ore 18 è prevista la conferenza stampa di vigilia della finalissima. La San Marino RTV trasmetterà la partita in diretta.

